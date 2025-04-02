كتبت-هند عواد:

احتفل أحمد الجندي لاعب الخماسي الحديث وصاحب ذهبية مصر في أولمبياد باريس، بعقد قرانه على اللاعبة مريم عامر.

ونشر الثنائي، صورا عبر حسابهما الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، من عقد القران الذي تم مساء أمس، وسط حضور نجوم الرياضة.

وحضر عقد قران أحمد الجندي كل من، أشرف صبحي وزير الشباب والرياضية، سراج الدين محمد ومحمد الجارحي عضوا مجلس إدارة النادي الأهلي، إضافة إلى أحمد حسن نجم منتخب مصر السابق.

وحقق أحمد الجندي الميدالية الذهبية الوحيدة لمصر في أولمبياد باريس 2024، في لعبة الخماسي الحديث.

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