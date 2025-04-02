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بحضور وزير الرياضة.. أحمد الجندي صاحب ذهبية أولمبياد باريس يحتفل بعقد قرانه

11:54 ص الأربعاء 02 أبريل 2025
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    عقد قران أحمد الجندي صاحب ذهبية أولمبياد باريس (2)_4
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    عقد قران أحمد الجندي صاحب ذهبية أولمبياد باريس (3)_5
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    عقد قران أحمد الجندي صاحب ذهبية أولمبياد باريس (4)_6
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    عقد قران أحمد الجندي صاحب ذهبية أولمبياد باريس (5)_7
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    عقد قران أحمد الجندي صاحب ذهبية أولمبياد باريس (6)_8
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    عقد قران أحمد الجندي صاحب ذهبية أولمبياد باريس (7)_9
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    عقد قران أحمد الجندي صاحب ذهبية أولمبياد باريس (8)_10
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    أحمد حسن من عقد قران أحمد الجندي صاحب ذهبية أولمبياد باريس_1
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    عقد قران أحمد الجندي صاحب ذهبية أولمبياد باريس_11
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    أشرف صبحي من عقد قران أحمد الجندي صاحب ذهبية أولمبياد باريس_2
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    وزير الشباب من حفل زفاف أحمد الجندي_14
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    محمد سراج الدين من عقد قران أحمد الجندي صاحب ذهبية أولمبياد باريس_13
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    محمد الجارحي عضو مجلس إدارة الأهلي من حفل زفاف أحمد الجندي_12
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كتبت-هند عواد:

احتفل أحمد الجندي لاعب الخماسي الحديث وصاحب ذهبية مصر في أولمبياد باريس، بعقد قرانه على اللاعبة مريم عامر.

ونشر الثنائي، صورا عبر حسابهما الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، من عقد القران الذي تم مساء أمس، وسط حضور نجوم الرياضة.

وحضر عقد قران أحمد الجندي كل من، أشرف صبحي وزير الشباب والرياضية، سراج الدين محمد ومحمد الجارحي عضوا مجلس إدارة النادي الأهلي، إضافة إلى أحمد حسن نجم منتخب مصر السابق.

وحقق أحمد الجندي الميدالية الذهبية الوحيدة لمصر في أولمبياد باريس 2024، في لعبة الخماسي الحديث.

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أحمد الجندي أولمبياد باريس عقد قران
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