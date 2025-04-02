طريق الأهلي إلى نهائي دوري أبطال أفريقيا.. هل يكون نهائي مصري؟

كتبت-هند عواد:

وضع الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، قدما في نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا، بعد الفوز على الهلال السوداني بهدف نظيف، في المباراة التي جمعتهما مساء أمس بذهاب ربع النهائي.

ومن المقرر أن يواجه الأهلي الهلال السوداني، في التاسعة مساء يوم الثلاثاء المقبل، في إياب ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا

طريق الأهلي إلى نهائي دوري أبطال أفريقيا

يحتاج الأهلي للتعادل سلبيا أو الفوز على الهلال السوداني، في المباراة المقبلة، لحسم التأهل إلى نهائي دوري أبطال أفريقيا، بحثا عن اللقب الـ13 في تاريخه.

ويمكن أن يكون نهائي دوري أبطال أفريقيا، مصريا بعدما وضع بيراميدز هو الآخر قدما في نصف نهائي المسابقة.

وفاز بيراميدز على الجيش الملكي المغربي بنتيجة 4-1، وفي حالة انتهاء مباراة الإياب بالفوز أو حتى هزيمته بثنائية يتأهل إلى نصف النهائي، ليواجه الفائز من مولودية الجزائر وأورلاندو بايرتس.

فيما يواجه الأهلي الفائز من مباراتي الترجي التونسي وصن داونز، في نصف نهائي البطولة، وفي حالة تخطي الأهلي وبيراميدز مباراتي نصف النهائي، يلتقي الثنائي في نهائي دوري أبطال أفريقيا.

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