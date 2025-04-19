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"للمرة الأولى".. منتخب المغرب يتوج ببطولة أمم أفريقيا للناشئين

07:45 م السبت 19 أبريل 2025
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    منتخب المغرب تحت 17 عاما (1) (1)
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    منتخب المغرب تحت 17 عاما (1) (1)
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كتب - يوسف محمد:

توج منتخب المغرب تحت 17 عاما، من حصد لقب بطولة أمم أفريقيا للناشئين التي استضافتها، بعد الفوز على منتخب مالي في المباراة النهائية.

وتمكن منتخب المغرب تحت 17 عاما، من تحقيق الفوز على حساب نظيره مالي، بنتيجة 4-2 بركلات الترجيح، في المباراة التي استضافها ملعب "البشير" بالمغرب.

وحرم منتخب أسود الأطلس نظيره المالي، من رفع عدد ألقابه في بطولة أمم أفريقيا للناشئين إلى البطولة رقم 4 في تاريخيه.

وسبق وتوج منتخب مالي بالبطولة في ثلاث مناسبات من قبل، أعوام 1997، عام 2015، بالإضافة إلى حصد لقب البطولة عام 2017.

وتعد هذه هى المرة الأولى التي يتوج بها منتخب المغرب تحت 17 عاما، بلقب أمم أفريقيا للناشئين.

والجدير بالذكر أن منتخب مصر، كان قد ودع بطولة أمم أفريقيا للناشئين تحت 17 عاما من دور المجموعات، بعد خوض ثلاث مباريات، تلقى خلالهم هزيمتين وحقق الفوز في مباراة واحدة.

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