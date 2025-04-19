"تغيير أحذية وانتقاد".. واقعة غريبة على ملعب مباراة الأهلي وصن داونز قبل شهرين

كتبت-هند عواد:

يستضيف ملعب "لوفتوس فيرسفيلد" في عاصمة جنوب أفريقيا بريتوريا، مباراة الأهلي وصن داونز، في الثالثة عصر اليوم السبت، ضمن منافسات نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا.

وقبل شهرين وبالتحديد في فبراير 2025، شهد ملعب لوفتوس فيرسفيلد، واقعة غريبة، خلال مباراة ماميلودي صن داونز وأورلاندو بايرتس، والتي انتهت بفوز منافس الأهلي بنتيجة 4-1.

وذكر موقع "FAR Post" الجنوب أفريقي، أن أرضية الملعب المبللة، أثرت في نتيجة المباراة، إذ أن لاعبي وأورلاندو واجهوا صعوبة في الحفاظ على ثباتهم، واضطروا إلى تغيير أحذيتهم بعد 30 دقيقة، لكن الضرر كان وقع بالفعل، وتقدم صن داونز بثنائية نظيفة.

من المفارقات أن سبب الضرر الذي ظهر بالملعب لا يزال واضحا، إذ أنه كان في حالة جيدة في مباراة سوان وسيباني جولدن ستارز في دور الـ 32 من كأس نيدبانك، يوم 25 يناير.

انتقاد مدرب أورلاندو لملعب مباراة الأهلي وصن داونز

انتقد مدرب أورلاندو بايرتس خوسيه ريفيرو، أرضية الملعب في تلك التوقيت، قائلا: "لن ألقى باللوم على حالة الأرضية في النتيجة، أيًا كان ما سأقوله عن أرضية الملعب، فسيكون حديث وسائل التواصل الاجتماعي، ولا أريد أن أمنحكم فرصة إثبات أنني أبرر ما حدث على أرض الملعب. كان الملعب نفسه بالنسبة لصنداونز".

وأضاف: "تذكروا ما قلته من قبل، أعتقد أنهم تمكنوا من إيجاد طريقة للفوز بالمباراة على الرغم من الظروف التي لعبت فيها هذه المباراة، الملعب عالي الخطورة غير مناسب لمباراة كرة قدم ممتعة".

واختتم: "من المؤسف أن تُقام هذه المباراة في هذا الملعب، فهذا لا يُفيد أحدًا. لا يُفيد اللعبة، ولا كرة القدم، ولا خطر الإصابات، كل مباراة تنطوي على خطر كبير للإصابات لكلا الفريقين. لا يجب أن تأخذوا هذا التعليق على أنه خسارة بسبب أرضية الملعب. ليس حتى قريبًا من ذلك. ولكن من الصحيح أن المباراة لُعبت في ظروف صعبة للغاية بالنسبة لصنداونز وبايرتس أيضًا".

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