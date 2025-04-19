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سانتوس يعلن طبيعة إصابة نيمار

10:17 ص السبت 19 أبريل 2025
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    نيمار يشارك لأول مرة مع سانتوس 2
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    نيمار يشارك لأول مرة مع سانتوس 1
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    نيمار يشارك لأول مرة مع سانتوس
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    نيمار يشارك لأول مرة مع سانتوس 5
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    نيمار يشارك لأول مرة مع سانتوس 4
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    نيمار يشارك لأول مرة مع سانتوس 3
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    إصابة نيمار في الظهور الأول له مع سانتوس
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كتب ـ مصطفى الجريتلي:

أعلن نادي سانتوس البرازيلي طبيعة الإصابة التي تعرض لها نجمه نيمار دا سيلفا خلال مباراتهم أمام أتلتيكو مينيرو ضمن منافسات الدوري.

وكان نيمار قد تعرض للإصابة خلال الشوط الأول أمام أتلتيكو مينيرو في المباراة التي كانت تعد رقم 100 له مع سانتوس بعدما عاد من إصابة سابقة.

وأشار نادي سانتوس، عبر بيان رسمي مساء أمس الجمعة، إلى أن نيمار بعدما تعافى من إصابة عضلية وكان في مرحلة لاستعادة الكتلة العضلية عاد للمباريات ولكنه شعر بعدم ارتياح جديد في فخذع الأيسر.

وأوضح النادي البرازيلي أن الفحوصات التي خضع لها اللاعب أكدت إصابته في العضلة نصف الغشائية؛ إذ بدأ اللاعب بالفعل برنامجه العلاجي والتدريبي بهدف الوصول إلى مستويات عضلية مثالية لتجنب حدوث إصابات جديدة.

ولم يعلن النادي البرازيلي موعد عودة نيمار مرة أخرى للمباريات ولكنه أشار إلى أن اللاعب سيتم إعادة تقييم حالته بشكل دوري لمتابعة تطورات العلاج واتخاذ أي قرارات إضافية إذا لزم الأمر.

وكان نيمار قد انضم لصفوف سانتوس خلال الانتقالات الشتوية الماضية قادمًا من نادي الهلال.

وشارك صاحب الـ 33 عامًا مع سانتوس بـ 9 مباريات سجل خلالها 3 أهداف وصنع 3.

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نيمار إصابة نيمار سانتوس البرازيلي
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