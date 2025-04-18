كتب - يوسف محمد:

أكد وسام أبو علي لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، على جاهزية الفريق لمباراة صن داونز الجنوب أفريقي، في بطولة دوري أبطال أفريقيا.

وتقام مباراة المارد الأحمر أمام صن داونز غدا السبت، في تمام الساعة الثالثة عصرا بتوقيت القاهرة، في ذهاب نصف نهائي بطولة دوري أبطال أفريقيا.

وقال أبو علي، في تصريحات نقلها الموقع الرسمي للنادي الأهلي: "استعدينا جيدا لخوض مباراة صن داونز غدا، نسعى لتحقيق نتيجة إيجابية في مباراة الذهاب، بهدف تسهيل مباراة العودة بالقاهرة".

وأضاف: "تم عقد أكثر من جلسة بين لاعبي الفريق، اتفقنا خلالها على بذل أقصى جهد خلال مباراة الغد، للخروج بنتيجة إيجابية، بهدف الوصول إلى نهائي البطولة".

وتابع: "هدفنا هو تحقيق إنجاز تاريخي في البطولة وحصد اللقب للمرة الثالثة على التوالي وللمرة الثانية بالنسبة له".

واختتم مهاجم الأهلي تصريحاته: "نسعى لإسعاد الجماهيري، والمشاركة في النسخة المقبلة من بطولة كأس العالم ونحن أبطال إفريقيا".

والجدير بالذكر أن مباراة العودة بين الأهلي وصن داونز، ستقام يوم الجمعة المقبل الموافق 18 أبريل الجاري، في إياب نصف نهائي بطولة دوري أبطال أفريقيا.

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