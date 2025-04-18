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أزمة تواجه الأهلي السعودي بسبب وكلاء اللاعبين.. ما القصة؟

11:24 ص الجمعة 18 أبريل 2025
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كتبت-هند عواد:

يواجه أهلي جدة السعودي، ازمة جديدة، بشأن مستحقات وكلاء اللاعبين، التي تعود إلى الفترة ما قبل صندوق الاستثمارات.

وقال الإعلامي الرياضي عبدالعزيز الجوهر مقدم برنامج "برا 18"، إن عددا من وكلاء اللاعبين الكبار، قدموا شكاوى ضد الأهلي بسبب المستحقات المالية المتأخرة، إلا أن اتحاد الكرة السعودي ومركز التحكيم، رفضا النظر في هذه الشكاوى، وذكرا أنهما "غير مختصين".

وأضاف الجوهر، أن هؤلاء الوكلاء سيصعدون قضيتهم إلى الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا".

الأهلي السعودي الموسم الحالي

وخسر الأهلي لقب كأس السوبر السعودي في بداية الموسم الحالي، قبل أن يودع بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين.

وفي الدوري السعودي، يحتل الفريق المركز الرابع، برصيد 52 نقطة، بعدما خسر في 7 مباريات.

ومن المقرر أن يواجه الأهلي نظيره بوريرام يونايتد التايلاندي، في ربع نهائي دوري أبطال آسيا للنخبة، في فرصته الأخيرة للهروب من الموسم الصفري.

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الأهلي السعودي أزمة تواجه الأهلي وكلاء اللاعبين
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