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ميسي يكشف: جوارديولا أضر بكرة القدم.. ولا يمكنني العودة لبرشلونة لهذا السبب

11:08 ص الجمعة 18 أبريل 2025
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  • عرض 12 صورة
    ليونيل ميسي بقميص برشلونة
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    ميسي
  • عرض 12 صورة
    ليونيل ميسي
  • عرض 12 صورة
    ليونيل ميسي
  • عرض 12 صورة
    ليونيل ميسي
  • عرض 12 صورة
    ليونيل ميسى
  • عرض 12 صورة
    ليونيل ميسي
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    ليونيل ميسي 3
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    ليونيل ميسي
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    النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي
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    ليونيل ميسي
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كتب - محمد القرش:

تحدث أسطورة كرة القدم، ليونيل ميسي، عن تأثير بيب جوارديولا على عالم التدريب، وإمكانية عودته لبرشلونة مرة أخرى.

وقال ميسي في تصريحات عبر برنامج "SIMPLEMENTE FÚTBOL": "جوارديولا ينتمي إلى عالم آخر، مدرب مختلف تماما، حيث يرى أشياء لا يراها أي مدرب آخر".

وأضاف: "أحدث جوارديولا تغيير جذري في عالم التدريب حينما كان مع برشلونة، حيث حاول الجميع تقليدما".

وأوضح: "أضر بيب بكرة القدم نوعا ما، لأن العديد من الفرق حاولت تقليد خطة لعب برشلونة ولم يستطيعوا".

وأردف: "كنت أنوي العودة إلى برشلونة بعد كأس العالم 2022 لأنه المكان الذي لطالما شعرت فيه بأنني داخل بيتي".

وشدد: "لكن ذلك لم يكن يمكنني العودة مرة أخرى، لاحقا أصبح القرار عائليا بالدرجة الأولى".

وزاد: "تأثر قراري الشخصي كثيرا بالفوز بكأس العالم مع الأرجنتين، لكني لا أرغب في الانتقال إلى أي فريق آخر في أوروبا".

واختتم ليونيل: "هذا العام سيكون حاسمًا لمعرفة قراري بشأن كأس العالم 2026، أكذب إن قلتُ إنني لا أفكر في ذلك".

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