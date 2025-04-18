ميسي يكشف: جوارديولا أضر بكرة القدم.. ولا يمكنني العودة لبرشلونة لهذا السبب

كتب - محمد القرش:

تحدث أسطورة كرة القدم، ليونيل ميسي، عن تأثير بيب جوارديولا على عالم التدريب، وإمكانية عودته لبرشلونة مرة أخرى.

وقال ميسي في تصريحات عبر برنامج "SIMPLEMENTE FÚTBOL": "جوارديولا ينتمي إلى عالم آخر، مدرب مختلف تماما، حيث يرى أشياء لا يراها أي مدرب آخر".

وأضاف: "أحدث جوارديولا تغيير جذري في عالم التدريب حينما كان مع برشلونة، حيث حاول الجميع تقليدما".

وأوضح: "أضر بيب بكرة القدم نوعا ما، لأن العديد من الفرق حاولت تقليد خطة لعب برشلونة ولم يستطيعوا".

وأردف: "كنت أنوي العودة إلى برشلونة بعد كأس العالم 2022 لأنه المكان الذي لطالما شعرت فيه بأنني داخل بيتي".

وشدد: "لكن ذلك لم يكن يمكنني العودة مرة أخرى، لاحقا أصبح القرار عائليا بالدرجة الأولى".

وزاد: "تأثر قراري الشخصي كثيرا بالفوز بكأس العالم مع الأرجنتين، لكني لا أرغب في الانتقال إلى أي فريق آخر في أوروبا".

واختتم ليونيل: "هذا العام سيكون حاسمًا لمعرفة قراري بشأن كأس العالم 2026، أكذب إن قلتُ إنني لا أفكر في ذلك".