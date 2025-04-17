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"أرسنال أهم".. أول تعليق من علي فرج بعد الصعود لنهائي بطولة الجونة الدولية للاسكواش

11:59 م الخميس 17 أبريل 2025
  • عرض 7 صورة
  • عرض 7 صورة
    نصف نهائي بطولة الجونة الدولية للاسكواش
  • عرض 7 صورة
    نصف نهائي بطولة الجونة الدولية للاسكواش
  • عرض 7 صورة
    نصف نهائي بطولة الجونة الدولية للاسكواش
  • عرض 7 صورة
    نصف نهائي بطولة الجونة الدولية للاسكواش
  • عرض 7 صورة
    نصف نهائي بطولة الجونة الدولية للاسكواش
  • عرض 7 صورة
    نصف نهائي بطولة الجونة الدولية للاسكواش
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كتب - يوسف محمد:

أعرب علي فرج نجم الاسكواش المصري، عن سعادته الكبيرة بفوز فريق أرسنال على ريال مدريد أمس، في ربع نهائي بطولة دوري أبطال أوروبا.

وكان أرسنال تمكن أمس الأربعاء من تحقيق الفوز على حساب نظيره ريال مدريد، بنتيجة هدفين مقابل هدف واحد، في اللقاء الذي جمع بينهما في ربع نهائي دوري أبطال أوروبا، ليضمن الصعود إلى نصف نهائي البطولة، بعد الفوز بخمسة أهداف مقابل هدف بمجموع المباراتين.

وتمكن علي فرج اليوم الخميس، من تحقيق الفوز على حساب جويل ماكين، المصنف الخامس عالمياً، ليضمن الصعود إلى نهائي بطولة الجونة الدولية للاسكواش.

وقال فرج في تصريحات خاصة لمصراوي عقب نهاية المباراة: "مباراة أرسنال أمس أهم من مباراة اليوم، وأتمنى فوزهم بدوري أبطال أوروبا".

ويستعد علي فرج لخوض مباراة نهائي بطولة الجونة الدولية للاسكواش، المقرر إقامتها غدا الجمعة.

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علي فرج بطولة الجونة الدولية للاسكواش أرسنال وريال مدريد دوري أبطال أوروبا
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