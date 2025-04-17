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اليوم.. 4 لقاءات نارية بنصف نهائي بطولة الجونة الدولية للإسكواش

10:42 ص الخميس 17 أبريل 2025
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    مواجهات نصف نهائي بطولة الجونة الدولية للإسكواش3
  • عرض 3 صورة
    مواجهات نصف نهائي بطولة الجونة الدولية للإسكواش
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كتب-وائل توفيق:

تقام اليوم الخميس، لقاءات نصف نهائي بطولة الجونة الدولية في نسختها رقم 13 والمقامة بمدينة الجونة خلال الفترة من 12 وحتى 18 أبريل الجاري، والبالغ مجموع جوائزها 200 ألف دولار للسيدات ومثلهم للرجال.

وتشهد البطولة ندية وإثارة كبيرة بين اللاعبين طمعًا في الفوز باللقب الذي يمنح المتوج به نقاط هائلة في التصنيف العالمي.

وستكون أولى المباريات مع صدام قوي بين نوران جوهر لاعبة نادي بالم هيلز والمصنفة الأولى عالميًا مع زميلتها هانيا الحمامي لاعبة نادي وادي دجلة والمصنفة الثالثة في مباراة قوية تنطلق في تمام السادسة والنصف، ويعقبه مواجهة بين الصاعدة بسرعة الصاروخ أمينة عرفي لاعبة نادي الجزيرة والمصنفة الخامسة عالميًا ونظيرتها الأمريكية أوليفيا ويفر والمصنفة الرابعة في مواجهة متكافئة.

وعلى صعيد الرجال، يلعب علي فرج لاعب نادي وادي دجلة والمصنف الثاني عالميًا مع الويلزي جويل ماكين المصنف الخامس عالميًا، أما مصطفى عسل فيواجه النيوزيلندي بول كول في مباراة صعبة على الثنائي.

الجدير بالذكر، أن نوران جوهر هي حاملة لقب منافسات السيدات بعد فوزها على زميلتها نور الشربييني بنتيجة 3-1، فيما توج علي فرج بلقب الرجال عقب فوزه على زميله مصطفى عسل بنفس النتيجة.

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بطولة الجونة الدولية للإسكواش نصف نهائي بطولة الجونة الدولية مدينة الجونة
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