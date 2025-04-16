خبير لوائح يكشف لمصراوي الموقف القانوني لقضية الزمالك ضد بوبيندزا بعد وفاة اللاعب

كتب - يوسف محمد:

كشف عامر العمايرة خبير اللوائح، الموقف القانوني لشكوى نادي الزمالك، ضد اللاعب الجابوني أرون بوبيندزا، الذي رحل عن عالمنا اليوم عن عمر يناهز 28 عاما.

وتوفي صباح اليوم الأربعاء المهاجم الجابوني أرون بيوبيندزا لاعب راييد بوخارست السابق سي تشانج الصيني الحالي، بعد سقوطه من الطابق الحادي عشر بأحد المباني السكنية.

وقال العمايرة في تصريحات خاصة لمصراوي: "سيتم إغلاق قضية اللاعب أرون بوبيندزا مع نادي الزمالك، عقب وفاة الأخير اليوم الأربعاء وأزمة نادي الزمالك الحالية ستكون مع نادي رابيد بوخارست فقط".

وأضاف: "حال صدر أي قرار بتغريم اللاعب الراحل مبلغ مالي، قبل وفاته على خلفية أزمته مع نادي الزمالك، هى غرامة غير ملزمة لورثة اللاعب بتسديدها".

واختتم العمايرة تصريحاته: "أقصى عقوبة يمكن أن يصدرها الاتحاد الدولي ضد أي لاعب حال عدم تسديده للغرامات المادية التي يمكن أن توقع عليه هو الإيقاف، وهو أمر لا يمكن حدوثه في هذه الحالة نظرا لوفاة اللاعب".

أزمة الزمالك والراحل أرون بوبيندزا

وكان نادي الزمالك، دخل في نزاع مع اللاعب الراحل أرون بوبيندزا في الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، بعدما أنهى الفارس الأبيض اتفاقه مع اللاعب في الصيف الماضي للانضمام إلى الفريق، مما جعل مسؤولي الفارس الأبيض يقومون بالإعلان عن وصول البطاقة الدولية للاعب.

وعلى الرغم من إعلان مسؤولي الزمالك وصول البطاقة الدولية للاعب الراحل، إلا أنه فاجئ الجميع وقام، وقرر عدم الانضمام إلى الفارس الأبيض وقرر الانتقال إلى رابيد بوخارست الروماني، ليقوم الفارس الأبيض بتقديم شكوى ضد اللاعب في الفيفا.

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