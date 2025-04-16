كيف ساهم ريال مدريد في تجديد ليفربول عقد محمد صلاح؟

كتب ـ مصطفى الجريتلي:

حسمت إدارة نادي ليفربول الإنجليزي جدلاً كبيرًا خلال الفترة الماضية بخصوص مستقبل النجم المصري بصفوف فريقها محمد صلاح بإعلان تمديد التعاقد معه صباح يوم الجمعة الماضي حتى عام 2027.

محمد صلاح صاحب الـ 32 عاماً كان قد انضم لصفوف ليفربول في موسم 2017/2018 قادمًا من صفوف روما الإيطالي بعقد لمدة 5 سنوات تم تجديد لمدة ثلاث مواسم تنتهي بنهاية الموسم الجاري 2024/25 قبل تمديده لمدة موسمين.

ولكن لم يكن ليتم تجديد التعاقد، بحسب تقرير نشرته هيئة الإذاعة البريطانية ( بي بي سي)، إلا بعد تدخل من نادي ريال مدريد الإسباني.

ريال مدريد، بحسب التقرير ذاته، حسم صفقة ضم لاعب ليفربول ألكسندر أرنولد مما سهّل ملف تجديد عقد صلاح، بعدما تأكد ليفربول من صعوبة تجديد عقد أرنولد، الذي سيطلب راتبًا ضخمًا.

صلاح لم يرغب تخفيض راتبه مع ليفربول وهو ما كان يعرقل المفاوضات، بحسب بي بي سي، ولكن رحيل أرنولد الذي تأكدت منه إدارة ليفربول جعلها تدرك إنها ستوفر راتبه مما يساعدها على تجديد التعاقد مع اللاعب المصري.

صحيفة ديلي ميل البريطانية، كانت قد أشارت في تقرير لها اليوم الأربعاء، إلى أن مسؤولي ريال مدريد كانت لديهم رغبة في التعاقد مع محمد صلاح في صفقة انتقال حر بعد انتهاء تعاقده مع ليفربول ولكنهم لم يتخذوا خطوات رسمية لرؤيتهم رغبة النجم المصري في الاستمرار مع ليفربول.

أرقام محمد صلاح مع ليفربول في الموسم الحالي

وشارك الجناح المصري الدولي بقميص ليفربول خلال الموسم الحالي بـ 46 مباراة سجل خلالها 32 هدفاً وصنع 23.