موعد مباراة ريال مدريد وأرسنال والقناة الناقلة

كتبت-هند عواد:

يستعد ريال مدريد لمواجهة أرسنال، مساء اليوم الأربعاء، في إياب ربع نهائي دوري أوروبا 2024-2024.

موعد مباراة ريال مدريد وأرسنال

يحل أرسنال ضيفا على ريال مدريد، في التاسعة مساء اليوم، على ملعب "سانتياجو برنابيو"، في إطار منافسات إياب ربع نهائي دوري أوروبا.

ويتسلح ريال مدريد بعامل الأرض والجمهور، بحثا على "الريمونتادا، ضد أرسنال، لحسم تأهله إلى نصف نهائي دوري الأبطال.

القناة الناقلة لمباراة ريال مدريد وأرسنال

تنقل مباراة ريال مدريد وأرسنال، عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس، وبالتحديد على قناة beIN Sports 1، الناقل الحصري للبطولة في الشرق الأوسط.

نتيجة مباراة الذهاب بين أرسنال وريال مدريد

يحتاج ريال مدريد لتسجيل ثلاث أهداف للعودة إلى نقطة البداية، ومن ثم تسجيل هدف التأهل، إذ أن مباراة الذهاب بين أرسنال وريال مدريد انتهت بفوز الإنجليزي، بثلاثية نظيفة.

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