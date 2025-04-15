رد حاسم من إنزاجي على تدريب الهلال السعودي

كتب ـ مصطفى الجريتلي:

لا يفضل المدير الفني لفريق إنتر الإيطالي سيميوني إنزاجي الحديث عن ملف تجديد تعاقده مع ناديه خلال الفترة الحالية ولكنه يشدد في الوقت ذاته على سعادته الكبيرة مع الفريق.

ويرتبط اسم الإيطالي إنزاجي بالتواجد على رأس قائمة يضعها مسؤولو نادي الهلال السعودي للتعاقد مع أحدهم خلفًا للمدير الفني البرتغالي الحالي للفريق جيسوس حال رحيله عن الفريق.

وقال إنزاجي في تصريحات صحفية اليوم الثلاثاء:"أرى أن الوقت ليس مناسبًا للحديث عن الأمر ولكنني سعيد جدًا مع النادي وهذا أهم شيء بالنسبة لي كما أن علاقتي بالنادي رائعة لذا سنجلس سويًا بعد نهاية الموسم الحالي والحديث عن ملف العقد".

وأتم المدرب صاحب الـ 49 عاماً تصريحاته بالتنويه إلى عدم وجود داعِ للاستعجال في ملف تجديد التعاقد؛ إذ يركز على إنهاء الموسم الحالي بأفضل صورة ممكنة.

ويقود إنزادي إنتر لتصدر جدول ترتيب الدوري الإيطالي بالموسم الجاري 2024ـ2025 برصيد 71 نقطة بفارق 3 نقاط عن نابولي أقرب ملاحقيه قبل 6 جولات من نهاية الموسم.

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