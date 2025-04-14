أحدهما مفاجأة.. قائمة برشلونة لمواجهة بوروسيا دورتموند بدوري الأبطال

كتب- محمد عبدالهادي:

أعلن المدرب الألماني هانز فليك، المدير الفني لفريق برشلونة، عن القائمة الرسمية للمواجهة المرتقبة ضد بوروسيا دورتموند، والتي تجمع بينهما ضمن منافسات إياب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.

وشهدت القائمة مفاجأة سعيدة لجماهير الفريق الكتالوني بعدما تواجد اللاعب الإسباني داني أولمو، بعد فترة غياب طويلة بسبب الإصابة التي تعرض لها في لقاء أوساسونا بالدوري الإسباني.

موعد مباراة برشلونة و بوروسيا دورتموند

من المقرر أن تقام مباراة برشلونة و بوروسيا دورتموند غدًا الثلاثاء، وذلك في تمام الساعة التاسعة بتوقيت القاهرة، العاشرة بتوقيت مكة المكرمة.

وجاءت قائمة برشلونة لمباراة بوروسيا دورتموند كالتالي:

حراسة المرمى: إنياكي بينيا، فويتشيك تشيزني، دييجو كوتشين.

خط الدفاع: باو كوبارسي، رونالد أراوخو، إينييجو مارتينيز، أندرياس كريستنسن، جول كوندي، إريك جارسيا، هيكتور فورت، جيرارد مارتن.

خط الوسط: جافي، بيدري، بابلو توري، فيرمين لوبيز، فرينكي دي يونج، باو فيكتور.

خط الهجوم: فيران توريس، روبرت ليفاندوفسكي، أنسو فاتي، رافينيا، لامين يامال، داني أولمو.

جدير بالذكر أن مباراة الذهاب بين الفريقين، قد انتهت بفوز برشلونة برباعية دون رد، ليضع برشلونة قدمًا في نصف النهائي، ويبحث عن الخروج بنتيجة إيجابية غدًا لحسم تأهله رسميًا.