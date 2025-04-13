مواليد القاهرة.. من هي جوليان الجباس "حظ عمر مرموش السعيد"؟

كتب- محمد عبدالهادي:

تصدر الدولي المصري عمر مرموش نجم فريق مانشستر سيتي، حديث الوسط الرياضي العالمي في الساعات الماضية، وذلك بعد تألقه في مباراته الأخيرة ضد كريستال بالاس بالدوري الإنجليزي.

ونجح مرموش في تسجيل الهدف الثاني للسيتي، في المباراة التي انتهت بفوز مانشستر بنتيجة 5-2، بالجولة الـ32 من البريميرليج.

وبعد المباراة، أثار مرموش الجدل بعدما نشر عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل "إنستجرام"، صورة لفتاة داخل غرفة ملابس الفريق وهي تشير لقميص مرموش وعلق عليها: "حظي السعيد".

من هي جوليان الجباس التي أثارت الجدل؟

الفتاة التي نشر عمر مرموش صورتها عبر حسابه وعلق عليها "حظي السعيد"، هي من أصول مصرية وتدعي جوليان الجباس.

وتلقب جوليان الجباس بـ "جولي"، وهي من مواليد القاهرة

تخرّجت من جامعة ساسكس في عام 2021 بدرجة البكالوريوس في دراسات الاتصال والإعلام.

وتعمل "جولي" أخصائية تسويق، كما عملت أيضًا مستشارة في مجال الموضة.

ويحافظ الثنائي على إخفاء تفاصيل العلاقة بينهما عن وسائل الإعلام، حيث لم يقم أي منهما بنشر صورة لهما سويًا.

ولكن يكتفي كلاهما بمتابعة بعضهما البعض عبر منصة التواصل الإجتماعي إنستجرام.