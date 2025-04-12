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سقوط أرسنال وخماسية السيتي.. نتائج مباريات الدوري الإنجليزي

08:34 م السبت 12 أبريل 2025

أرسنال ضد برينتفورد

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كتب - محمد القرش:

انتهت مواجهات الجولة 32 من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز التي أقيمت اليوم السبت، حيث شهدت الكثير من الإثارة والندية والأهداف.

وسقط أرسنال في فخ التعادل أمام نظيره برينتفورد، بينما فاز مانشستر سيتي بخماسية بعد التأخر بهدفين في مباراة كريستال بالاس.

نتائج مباريات الدوري الإنجليزي

أرسنال ضد برينتفورد - (1-1)

مانشستر سيتي ضد كريسنال بالاس - (5-2)

ليستر سيتي ضد برايتون - (2-2)

أستون فيلا ضد ساوثهامبتون - (3-0)

إيفرتون ضد نوتنجهام فورست - (1-0)

ومن المقرر أن تستكمل مواجهات البريميرليج غدا الأحد، بمباراة تشيلسي وإبسويتش تاون.

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