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أهداف مانشستر سيتي وكريستال بالاس في الدوري الإنجليزي (فيديو)

03:58 م السبت 12 أبريل 2025
  • عرض 3 صورة
  • عرض 3 صورة
    مانشستر سيتي وكريستال بالاس في الدوري الإنجليزي
  • عرض 3 صورة
    مانشستر سيتي وكريستال بالاس في الدوري الإنجليزي
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كتب ـ محمد الميموني:

فاز مانشستر سيتي على نظيره كريستال بالاس اليوم السبت ضمن منافسات الجولة الـ32 من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز لموسم 2024/25.

وجعل الفريق فريق مانشستر سيتي يحتل المركز الرابع في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 55 نقطة بينما يحتل كريستال بالاس المركز الحادي عشر برصيد 43 نقطة.

وسجل النجم المصري بصفوف سيتي عمر مرموش هدف التعادل لفريقه ولمشاهدة الهدف واهداف المباراة كاملة طالع مقطع الفيديو التالي:

⚽️🔥 ريتشاردز يعزّز التقدّم لكريستال بالاس برأسية في مرمى السيتي!#الدوري_الإنجليزي_الممتاز #PremierLeague pic.twitter.com/UmOZ0yMO1L

🎩✨ دي بروين يُبدع كعادته… ركلة حرة مباشرة تسكن الشباك!#الدوري_الإنجليزي_الممتاز | #كريستال_بالاس | #مانشستر_سيتي pic.twitter.com/oEEqnXY2kq

🇪🇬⚽️ عمر مرموش يعيد مانشستر سيتي إلى المباراة بهدف التعادل 2-2 أمام كريستال بالاس!

⚽️🔥 السيتي لا يستسلم! كوفاسيتش يوقّع على الهدف الثالث أمام كريستال بالاس!#الدوري_الإنجليزي_الممتاز | #مانشستر_سيتي_كريستال_بالاس #PremierLeague pic.twitter.com/sKpkCaJJzD

عمر مرموش كان قريب من إضافة الخامس… ! 😱#الدوري_الإنجليزي_الممتاز | #كريستال_بالاس | #مانشستر_سيتي pic.twitter.com/Tt85sA6W4r

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مانشستر سيتي الدوري الإنجليزي كريستال بالاس
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