كتب - يوسف محمد:

يلاقي فريق ليفربول الإنجليزي غدا نظيره وست هام يونايتد، ضمن منافسات بطولة الدوري الإنجليزي "البريميرليج".

وتقام مباراة الريدز أمام فريق وست هام غدا، في تمام الساعة الثالثة عصرا بتوقيت القاهرة، في إطار منافسات الجولة الـ 32 ببطولة الدوري الإنجليزي.

وكان ليفربول أعلن أمس تجديد تعاقد النجم المصري محمد صلاح، لمدة موسمين حتى عام 2027، بعدما كان ينتهي تعاقده مع الفريق بنهاية الموسم الحالي.

رقم تاريخي ينتظر محمد صلاح

وعقب تجديد تعاقده يسعى النجم المصري إلى تحقيق العديد من العديد من الأرقام القياسية في بطولة الدوري الإنجليزي، من أبرزها الانفراد بصدارة الهدافين الأجانب التاريخيين للبريميرليج.

ويتقاسم النجم المصري حاليا صدارة الهدافين الأجانب التاريخيين لبطولة الدوري الإنجليزي، مع النجم الأرجنتيني سيرجيو أجويرو مهاجم مان سيتي السابق، برصيد 184 هدفا لكلا منهما.

وحال تمكن صلاح من تسجيل هدف أو أكثر في مرمى وست هام غدا، سيصبح أكثر لاعب أجنبي أجنبى تسجيلا للأهداف في تاريخ الدوري الإنجليزي "البريميرليج".

ويحتل صاحب الـ32 عاما حاليا، صدارة ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي في الموسم الحالي، برصيد 27 هدفا وبفارق 6 أهداف عن صاحب المركز الثاني إيرلنج هالاند صاحب الـ 21 هدفا.

أقرأ أيضًا:

"تونسي".. الكشف عن معلق مباراة الأهلي وبيراميدز في الدوري