"لا يتحدث دون دراسة".. كواليس تصريحات محمد صلاح الغاضبة قبل التجديد مع ليفربول

كتب ـ مصطفى الجريتلي:

كشف تقرير عن كواليس تصريحات محمد صلاح الغاضبة في 24 نوفمبر الماضي بعد الفوز على ساوثهامبتون بالدوري الإنجليزي.

محمد صلاح قاد ليفربول للفوز على ساوثهامبتون بثلاثية مقابل هدفين خلال المباراة التي سجل خلالها الهدفين الثاني والثالث ضمن منافسات الجولة 12 من الموسم الجاري للمسابقة.

صاحب الـ 33 عامًا قال في تصريحات للصحافيين عقب المباراة خلال ذهابه لحافلة الفريق ـ وهو أمر لا يحدث من صلاح عامة ـ إنه إنه محبط بسبب عدم التوصل لاتفاق لتجديد التعاقد، مشيرًا إلى أنه رحيله عن النادي أصبح أقرب من البقاء، وهي الجملة التي أعلنت بها حسابات ليفربول تجديد التعاقد بها ولكن بطريقة طريفة، للاطلاع عليها.. اضغط هنا

شبكة ذا أثلتيك أشارت خلال تقرير لها اليوم الجمعة، إلى أن صلاح لا يصرح بشيء علنًا دون دراسة:"نادرًا ما يكون متسرعًا، وقليلًا ما يكون مُرتجلًا، في البداية، كان يُخطط لإخبار قناة سكاي سبورتس البريطانية عن إحباطاته".

وذكر التقرير ذاته أنه:"كان من غير المُعتاد سماع لاعب منعزل ـ بحسب وصفهم ـ كصلاح يتحدث بهذه الصراحة، ومع ذلك، في هذه المناسبة، شعر بأنه قادر على مُهاجمة الموقف لأن وكيله رامي عباس يُمثله هو فقط ولم يكن لدى اللاعب ولا المحامي زملاء في الفريق أو عملاء آخرين ليُفكروا فيهم بليفربول".

التصريحات لم تمر مرور الكرام بل صاحبها موجهة انتقادات لاذعة لعل أبرزها من مدافع ليفربول السابق ومحلل شبكة سكاي سبورتس جيمي كاراجر الذي قارن بين موقفه وزميله الهولندي فيرجل فان دايك.

ولكن رامي عباس أبلغ بأن الهولندي قد تلقى عرضًا للعقد بالفعل، بينما لم يتلقَّ موكله أي عرض لذلك، كان لدى صلاح دافع أقوى للتعبير عن مخاوفه علنًا.

وأعقب تصريحات محمد صلاح عرضًا من إدارة ليفربول في مطلع شهر ديسمبر جعل مخاوف رامي عباس تقل وأصبح أكثر سعادة بالطريقة التي تسير بها الأمور بفضل انتظام الاتصالات مع النادي، كما أورد التقرير.

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