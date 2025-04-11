سر 4 كلمات تلاعب بها ليفربول في إعلان تجديد عقد محمد صلاح

كتب ـ مصطفى الجريتلي:

"بقاؤه أكثر من رحيله".. أربع كلمات أرفقتها حسابات ليفربول على منصات التواصل الاجتماعي مع الإعلان عن تجديد التعاقد مع محمد صلاح لاقت رواجًا كبيرًا.

الكلمات أُعتبرت لفتة ذكية من مديري حسابات نادي ليفربول على منصات التواصل الاجتماعي؛ إذ جاءت كتلاعب في الألفاظ مع عبارة شهيرة قالها محمد صلاح بعد خوله الفترة الحرة من تعاقده مع ليفربول.

محمد صلاح الذي أعلن ليفربول تجديد تعاقده لمدة عامين مقبلين كانت قد تنتهي رحلته مع النادي بنهاية الموسم الجاري 2024/2025.

صلا كان قد أبدى احباطه مع قرب دخوله فترة الست أشهر الأخيرة مع ليفربول ـ الفترة الحرة ـ وعدم تقديم إدارة الريدز عروضًا له بقوله:"أعتقد أني خارج النادي أكثر من استمراري معه".

صلاح كان يصرح بذلك وهو في موقف قوة؛ إذ كان قد قاد فريقه للفوز بثلاثية مقابل هدفين على حساب مستضيفه ساوثهامبتون بعدما سجل الهدفين الثاني والثالث.

وهي الفترة التي كان يشير خلالها اللاعب إلى إحباطه المتكرر من عدم اهتمام إدارة ناديه بتقديم عروضًا له لتجديد تعاقده مع النادي ليتعرض لانتقادات بسبب حديثه عن الأمر علانية.

وهو الأمر الذي استمر خلال الفترة الحرة من وجود خلافات في وجهات النظر بين الطرفين وهو ما أكده صلاح قبل أن يتوصلا لاتفاق وسط بتمديد التعاقد مع صاحب الـ 33 عاماً لمدة موسمين بدلاً من ثلاثة مواسم كما كان يرغب نجم الفريق مع عدم تقليل قيمة تعاقده المالية.

أرقام محمد صلاح مع ليفربول

محمد صلاح كان قد انضم لصفوف ليفربول في موسم 2017/18 قادمًا من روما بعقد لمدة 5 مواسم تم تجديده لمدة ثلاثة سنوات قبل تمديده اليوم لموسمين آخرين.

وشارك صلاح خلال رحلة مستمرة منذ قرابة 8 سنوات مع الريدز بـ 394 مباراة سجل خلالها 243 هدفًا وصنع 111.

اقرأ أيضًا:

"هل عاد لحسابات الأحمر؟".. مصدر يكشف حقيقة مفاوضات الأهلي لضم محمد بن رمضان

"بعد أنباء الانتقال للأهلي".. تصرف مفاجئ من أحد جماهير الزمالك تجاه لوحة زيزو بأحد الشوارع (صور)