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لم يعلنها ليفربول.. تعرف على مدة عقد صلاح الجديد مع ليفربول

11:29 ص الجمعة 11 أبريل 2025
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    محمد صلاح يجدد تعاقده مع ليفربول (1)
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    محمد صلاح يجدد تعاقده مع ليفربول (3)
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    محمد صلاح يجدد تعاقده مع ليفربول (2)
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    محمد صلاح يجدد تعاقده مع ليفربول (7)
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    محمد صلاح يجدد تعاقده مع ليفربول (10)
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    محمد صلاح يجدد تعاقده مع ليفربول (4)
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    محمد صلاح يجدد تعاقده مع ليفربول (5)
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    محمد صلاح يجدد تعاقده مع ليفربول (6)
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    محمد صلاح يجدد تعاقده مع ليفربول (8)
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    محمد صلاح يجدد تعاقده مع ليفربول (9)
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كتب - محمد القرش:

أعلن نادي ليفربول تجديد تعاقد نجم الفريق محمد صلاح، لكن لم يعلن تفاصيل عقد اللاعب المصري، مدة تعاقد أو القيمة.

وخلال المؤتمر الصحفي لمباراة ليفربول ووست هام، تحدث آرني سلوت عن تجديد عقد صلاح وأوضح مدة التعاقد ضمن حديثه.

وقال المدير الفني في المؤتمر الصحفي: "سعيدٌ بالطبع، لقد أثبت صلاح لسنواتٍ عديدة متتالية مدى أهميته للنادي والفريق، وكما هو الحال مع جميع مشجعينا وزملائه في الفريق، نحن سعداءٌ جدًا بتمديد عقده لعامين إضافيين".

وأضاف: "نأمل أن يُظهر لنا مجددًا مدى أهميته لنا هذا الموسم، ولا أظن أنه من المفاجئ أن أعرف جيدًا كيف تسير الأمور في عقده، وأن الأمور تسير في الاتجاه الصحيح".

واختتم: "محمد صلاح كلاعبٍ رائعٍ، وكلاعبٍ حر كان يُمكنه الانتقال إلى أي نادٍ في العالم، لكنه بقي في نادينا، وهذا أيضًا إشادةٌ به".

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