10 صور من تجديد محمد صلاح عقده مع ليفربول

كتب - محمد القرش:

توصل نادي ليفربول إلى اتفاق مع المحترف المصري محمد صلاح حول تجديد عقده مع الفريق الأول لكرة القدم، وهو ما أعلنته الصفحة الرسمية للفريق. منذ قليل.

وحتى الآن هذا الموسم، سجل صلاح 32 هدفًا في 45 مباراة فقط في جميع المسابقات، منها 27 هدفًا في الدوري الإنجليزي الممتاز، مما جعله هداف البطولة، حيث عزز المصري هذه الأهداف بـ 22 تمريرة حاسمة لزملائه.

يُذكر أن اللاعب صاحب الـ32 عاما انضم لليفربول في موسم 2017/18 قادما من روما الإيطالي، في صفقة بلغت قيمتها 42 مليون يورو.

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