مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
دوري أبطال أفريقيا

ماميلودي صنداونز

1 0
15:00

الترجى الرياضي

دوري أبطال أفريقيا

الأهلي

- -
21:00

الهلال السوداني

دوري أبطال أفريقيا

بيراميدز

- -
21:00

الجيش الملكي

الدوري الإنجليزي

أرسنال

- -
20:45

فولهام

كأس ملك أسبانيا

ريال مدريد

- -
21:30

ريال سوسيداد

جميع المباريات

إعلان

رقم تاريخي ينتظر محمد صلاح حال تسجيله مع ليفربول أمام إيفرتون

04:03 م الثلاثاء 01 أبريل 2025
  • عرض 11 صورة
  • عرض 11 صورة
    محمد صلاح (3)
  • عرض 11 صورة
    محمد صلاح (7)
  • عرض 11 صورة
    محمد صلاح (10)
  • عرض 11 صورة
    محمد صلاح (1)
  • عرض 11 صورة
    محمد صلاح (1) (1)
  • عرض 11 صورة
    محمد صلاح (2)
  • عرض 11 صورة
    محمد صلاح (6)
  • عرض 11 صورة
    محمد صلاح (4)
  • عرض 11 صورة
    محمد صلاح (9)
  • عرض 11 صورة
    محمد صلاح (5)
background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

يستعد النجم المصري محمد صلاح لخوض ديربي ميرسيسايد مع ليفربول أمام إيفرتون عند التاسعة من مساء يوم غد الأربعاء ضمن منافسات الجولة 30 من الدوري الإنجليزي.

وحال سجل محمد صلاح هدفًا في مرمى إيفرتون فسيفض شراكته مع النجم الأرجنتيني سيرجيو أجويرو وينفرد بالمركز الخامس بجدول الهدافين التاريخيين بالدوري الإنجليزي بـ 185 هدف.

قائمة الهدافيين التاريخيين بالدوري الإنجليزي

260 هدف

آلان شيرر

213 هدف

هاري كين

208 هدف

واين روني

187 هدف

أندي كول

184 هدف

أجويرو

184 هدف

محمد صلاح

أرقام محمد صلاح في الموسم الحالي مع ليفربول

وشارك محمد صلاح خلال الموسم الحالي بقميص ليفربول بـ43 مباراة سجل خلالها 32 هدفاً وصنع 22 بمختلف المسابقات.

اقرأ أيضًا:

مصدر يكشف حقيقة رفض هيثم حسن تمثيل تونس لصالح منتخب مصر ـ خاص

جوارديولا يعلن مدة غياب هالاند وموقف عمر مرموش من تعويضه

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

محمد صلاح ليفربول ليفربول ضد إيفرتون موعد مباراة ليفربول وإيفرتون الهدافون التاريخيون للدوري الإنجليزي
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

هَلَّ هِلاَلُهُ

المزيد

إعلان

قناة مصرية مجانية تنقل مباراة الأهلي والهلال السوداني بدوري الأبطال
إنستاباي أم المحافظ الإليكترونية.. ما أفضل تطبيق لتحويل الأموال إلكترونيا؟
هل تشهد مصر أكبر وأعنف عاصفة ترابية غدًا؟.. الأرصاد تُجيب