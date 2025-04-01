رقم تاريخي ينتظر محمد صلاح حال تسجيله مع ليفربول أمام إيفرتون

يستعد النجم المصري محمد صلاح لخوض ديربي ميرسيسايد مع ليفربول أمام إيفرتون عند التاسعة من مساء يوم غد الأربعاء ضمن منافسات الجولة 30 من الدوري الإنجليزي.

وحال سجل محمد صلاح هدفًا في مرمى إيفرتون فسيفض شراكته مع النجم الأرجنتيني سيرجيو أجويرو وينفرد بالمركز الخامس بجدول الهدافين التاريخيين بالدوري الإنجليزي بـ 185 هدف.

قائمة الهدافيين التاريخيين بالدوري الإنجليزي

260 هدف

آلان شيرر

213 هدف

هاري كين

208 هدف

واين روني

187 هدف

أندي كول

184 هدف

أجويرو

184 هدف

محمد صلاح

أرقام محمد صلاح في الموسم الحالي مع ليفربول

وشارك محمد صلاح خلال الموسم الحالي بقميص ليفربول بـ43 مباراة سجل خلالها 32 هدفاً وصنع 22 بمختلف المسابقات.

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