رقم تاريخي ينتظر محمد صلاح حال تسجيله مع ليفربول أمام إيفرتون
-
عرض 11 صورة
-
عرض 11 صورة
-
عرض 11 صورة
-
-
عرض 11 صورة
-
عرض 11 صورة
-
عرض 11 صورة
-
-
عرض 11 صورة
-
عرض 11 صورة
-
عرض 11 صورة
-
-
عرض 11 صورة
-
عرض 11 صورة
يستعد النجم المصري محمد صلاح لخوض ديربي ميرسيسايد مع ليفربول أمام إيفرتون عند التاسعة من مساء يوم غد الأربعاء ضمن منافسات الجولة 30 من الدوري الإنجليزي.
وحال سجل محمد صلاح هدفًا في مرمى إيفرتون فسيفض شراكته مع النجم الأرجنتيني سيرجيو أجويرو وينفرد بالمركز الخامس بجدول الهدافين التاريخيين بالدوري الإنجليزي بـ 185 هدف.
قائمة الهدافيين التاريخيين بالدوري الإنجليزي
260 هدف
آلان شيرر
213 هدف
هاري كين
208 هدف
واين روني
187 هدف
أندي كول
184 هدف
أجويرو
184 هدف
محمد صلاح
أرقام محمد صلاح في الموسم الحالي مع ليفربول
وشارك محمد صلاح خلال الموسم الحالي بقميص ليفربول بـ43 مباراة سجل خلالها 32 هدفاً وصنع 22 بمختلف المسابقات.
اقرأ أيضًا:
مصدر يكشف حقيقة رفض هيثم حسن تمثيل تونس لصالح منتخب مصر ـ خاص
جوارديولا يعلن مدة غياب هالاند وموقف عمر مرموش من تعويضه
فيديو قد يعجبك: