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"تكريم قبل المباراة".. مصطفى محمد يحتفل برقم مميز مع فريق نانت

10:43 م الأحد 09 مارس 2025
  • عرض 6 صورة
  • عرض 6 صورة
    مصطفى محمد
  • عرض 6 صورة
    تكريم مصطفى محمد
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    المهاجم المصري مصطفى محمد
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    مصطفى محمد
  • عرض 6 صورة
    مصطفى محمد لاعب نانت
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كتب - يوسف محمد:

احتفل النجم المصري مصطفى محمد بالوصول إلى المباراة رقم 100، مع فريق نانت الفرنسي، في مختلف البطولات والمنافسات.

شارك نجم المنتخب المصري اليوم، في هزيمة نانت أمام ستراسبورج في بطولة الدوري الفرنسي، مسجلا مشاركته رقم 100 مع الفريق الفرنسي.

وتم تكريم مصطفى محمد، قبل انطلاق بداية مباراة الفريق أمام ستراسبورج، بمنحه قميص يحمل الرقم 100، بمناسبة وصول النجم المصري لهذا العدد من المباريات.

وتوقف رصيد نانت بهذه الهزيمة، عند النقطة رقم 24 في المركز الـ14 بجدول ترتيب الدوري الفرنسي.

وكان مصطفى محمد انضم إلى الفريق الفرنسي، في يوليو 2022 قادما من جالاتا سراي التركي، وتمكن من تسجيل 23 هدفا وتقديم 8 تمريرات حاسمة مع الفريق.

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مصطفى محمد فريق نانت ستراسبورج
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