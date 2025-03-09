"تكريم قبل المباراة".. مصطفى محمد يحتفل برقم مميز مع فريق نانت

كتب - يوسف محمد:

احتفل النجم المصري مصطفى محمد بالوصول إلى المباراة رقم 100، مع فريق نانت الفرنسي، في مختلف البطولات والمنافسات.

شارك نجم المنتخب المصري اليوم، في هزيمة نانت أمام ستراسبورج في بطولة الدوري الفرنسي، مسجلا مشاركته رقم 100 مع الفريق الفرنسي.

وتم تكريم مصطفى محمد، قبل انطلاق بداية مباراة الفريق أمام ستراسبورج، بمنحه قميص يحمل الرقم 100، بمناسبة وصول النجم المصري لهذا العدد من المباريات.

وتوقف رصيد نانت بهذه الهزيمة، عند النقطة رقم 24 في المركز الـ14 بجدول ترتيب الدوري الفرنسي.

وكان مصطفى محمد انضم إلى الفريق الفرنسي، في يوليو 2022 قادما من جالاتا سراي التركي، وتمكن من تسجيل 23 هدفا وتقديم 8 تمريرات حاسمة مع الفريق.

أقرأ أيضًا:

"أمور انضباطية".. مصدر يكشف سبب استبعاد مصطفى شلبي من قائمة الزمالك في القمة



"بينهم نجم الوسط".. مصراوي يكشف غيابات الأهلي أمام الزمالك في مباراة القمة



