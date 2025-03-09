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زميله السابق بفيورنتينا: صلاح كان يحلم بالانضمام لليفربول.. ويعاقبك طول الوقت

01:27 م الأحد 09 مارس 2025
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كتب ـ مصطفى الجريتلي:

قال المحترف الإنجليزي السابق بصفوف فيرونتينا الإيطالي ميكا ريتشاردز إن محمد صلاح حين كان زميله بالفريق كان يخبره بأن حلمه الانضمام لصفوف فريق ليفربول.

ميكا الذي سبق ولعب بفريق مانشستر سيتي قال في تصريحات عبر برنامج Match of the Day: "عندما كنت معه في فيورنتينا كان يقول دائمًا إن حلمه هو اللعب مع ليفربول وهو الآن يعيش هذا الحلم".

صاحب الـ 36 عاماً أضاف:"هو لاعب حاسم في الملعب ويعاقبك طول الوقت ونتحدث عنه كثيرًا ولكنه لاعبًا مذهلاً".

وأتم اللاعب الإنجليزي تصريحاته بقوله:"حين نتحدث عن كون صلاح لاعبًا مذهلاً فهذا ليس لأنه يلعب بشكل رائع طوال الوقت، بل لأنه يسجل الأهداف.

مسيرة محمد صلاح مع ليفربول

محمد صلاح كان قد انضم لصفوف ليفربول في موسم 17/18 قادمًا من نادي روما الإيطالي.

صلاح الذي انضم لصفوف ليفربول في عام 2017 شارك بقميصه بـ 390 مباراة بمختلف البطولات سجل خلالها 243 هدف وصنع 110 هدف.

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محمد صلاح ليفربول الدوري الإنجليزي فيرونتينا ميكا ريتشاردز
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