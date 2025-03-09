بالأرقام.. ماذا قدم محمد صلاح ضد ساوثهامبتون؟
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كتبت-هند عواد:
واصل المحترف المصري محمد صلاح لاعب ليفربول الإنجليزي، تألقه بالدوري الإنجليزي الممتاز رفقة الريدز، وساهم في فوز فريقه على ساوثهامبتون بنتيجة 3-1، ليصل إلى هدفه رقم 243.
وسجل محمد صلاح هدفين لليفربول في شباك ساوثهامبتون، ليحصل على جائزة رجل المباراة، بتقييم 8.3/10، وفقا لموقع الإحصائيات "SofaScore".
وجاءت أرقام محمد صلاح في مباراة ساوثهامبتون كالآتي:
لعب 90 دقيقة
سجل هدفين
التسديد على المرمى 2
التسديد خارج المرمى 1
لمس الكرة 61 مرة
التمريرات الصحيحة 30/41 (73%)
الكرات الطويلة 0/1
الفوز بالالتحامات الأرضية 1/5
الأخطاء 2
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