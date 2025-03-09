بالأرقام.. ماذا قدم محمد صلاح ضد ساوثهامبتون؟

كتبت-هند عواد:

واصل المحترف المصري محمد صلاح لاعب ليفربول الإنجليزي، تألقه بالدوري الإنجليزي الممتاز رفقة الريدز، وساهم في فوز فريقه على ساوثهامبتون بنتيجة 3-1، ليصل إلى هدفه رقم 243.

وسجل محمد صلاح هدفين لليفربول في شباك ساوثهامبتون، ليحصل على جائزة رجل المباراة، بتقييم 8.3/10، وفقا لموقع الإحصائيات "SofaScore".

وجاءت أرقام محمد صلاح في مباراة ساوثهامبتون كالآتي:

لعب 90 دقيقة

سجل هدفين

التسديد على المرمى 2

التسديد خارج المرمى 1

لمس الكرة 61 مرة

التمريرات الصحيحة 30/41 (73%)

الكرات الطويلة 0/1

الفوز بالالتحامات الأرضية 1/5

الأخطاء 2