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"بعد هدفه في ساوثهامبتون".. محمد صلاح يحقق رقما تاريخيا مع ليفربول في الدوري الإنجليزي

06:43 م السبت 08 مارس 2025
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    محمد صلاح
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كتب - يوسف محمد:

واصل النجم المصري محمد صلاح لاعب فريق ليفربول، التألق رفقة الريدز خلال الموسم الحالي، في بطولة الدوري الإنجليزي "البريميرليج".

وأحرز صلاح، هدف ليفربول الثاني في مرمى ساوثهامبتون في اللقاء الذي يجمع بينهما حاليا، في إطار منافسات الجولة الـ28 ببطولة الدوري الإنجليزي "البريميرليج".

وبهذا الهدف رفع صلاح عدد أهدافه في الدوري الإنجليزي هذا الموسم، إلى الهدف رقم 26 في صدارة ترتيب هدافي البريميرليج وبفارق 6 أهداف عن صاحب المركز الثاني إيرلينج هالاند لاعب مان سيتي.

وبهدف صلاح في مرمى ساوثهامبتون اليوم، تمكن من رفع عدد أهدافه في مرمى فريق ساوثهامبتون إلى الهدف رقم 10 في مرمى ساوثهامبتون، ليصبح الهداف التاريخي للريدز في مرمى ساوثهامبتون، معادلا رقم إيان راش أسطورة الفريق السابق صاحب الـ 10 أهداف أيضًا.

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محمد صلاح الدوري الإنجليزي البريميرليج مباراة ليفربول وساوثهامبتون رقم تاريخي لمحمد صلاح
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