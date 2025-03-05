ليفربول يضرب باريس سان جيرمان بهدف نظيف بدوري الأبطال

متابعة - محمد عبد الهادي:

حقق فريق ليفربول فوزًا صعبًا على نظيره باريس سان جيرمان بهدف دون رد، في المباراة التي جمعت بينهما مساء اليوم الأربعاء، ضمن منافسات دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا.

وجاء هدف ليفربول الوحيد عن طريق اللاعب هارفي إليوت بعدما حل بديلا في الشوط الثاني، ليمنح ليفربول فوزًا صعبًا ويقود فريقه للخروج بنتيجة ايجابية من اللقاء.

ودخل ليفربول اللقاء بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: أليسون بيكر.

خط الدفاع: ترينت ألكسندر أرنولد، فيرجيل فان دايك، إبراهيما كوناتي، آندي روبرتسون.

خط الوسط: ريان جرافينبيرخ، أليكسس ماك أليستر، دومينيك سوبوسلاي.

خط الهجوم: لويس دياز، ديوجو جوتا، محمد صلاح.

أبرز أحداث مباراة ليفربول وباريس سان جيرمان:

الدقيقة 1: بداية المباراة.

الدقيقة 2: فرصة ضائعة من أشرف حكيمي

الدقيقة 5: تسديدة قوية من فابيان رويز لاعب باريس سان جيرمان مرت بجوار القائم

الدقيقة 15: عثمان ديمبلي يهدر فرصة هدف محققة لصالح باريس

الدقيقة 19: كفاراتسخيليا يسجل الهدف الاول لصالح باريس سان جيرمان ولكن تم الغاءه

الدقيقة 23: أشرف حكيمي يطلق تسديدة صاروخية ولكن حارس ليفربول يتصدي لها

الدقيقة 30: مرورو نصف ساعه وسيطرة على الكرة من لاعبو باريس سان جيرمان

الدقيقة 31: فرصة هدف محققة تضيع من باريس سان جيرمان بعد خروج حارس ليفربول من مرماه

الدقيقة 34: كفاراتسخيليا يراوغ دفاعات ليفربول ويسدد في المرمي ولكن أليسون بيكر يتصدي لفرصة هدف محققة

الدقيقة 45: نهاية الشوط الأول بالتعادل السلبي بدون أهداف

الدقيقة 46: بداية الشوط الثاني

الدقيقة 55: هجمة خطير لصالح باريس سان جيرمان ولكن دفاعات ليفربول تتصدي

الدقيقة 61: لاعبو باريس سان جيرمان يطالبون بركلة جزاء بعد سقوط كفاراتسخيليا والحكم يستأنف اللعب

الدقيقة 67: ارني سلوت يدفع بالثنائي ةنونيز وجونز بدلا من جوتا ولويس دياز

الدقيقة 70: فان دايك يحصل على بطاقة صفراء

الدقيقة 79: بيكر ينقذ هدف محقق لصالح باريس سان جيرمان بعد تصديه لتسديدة صاروخية

الدقيقة: 87: ليفربول يسجل الهدف الأول عن طريق هارفي إليوت

الدقيقة 90: الحكم يحتسب 5 دقائق وقت بدل ضائع

نهاية المباراة بفوز ليفربول بهدف نظيف