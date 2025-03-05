قبل صدام باريس.. ماذا قدم محمد صلاح أمام الأندية الفرنسية؟

كتب- محمد عبدالهادي:

يستعد النجم المصري محمد صلاح لخوض تحدٍ جديد مع فريقه ليفربول مساء اليوم الأربعاء، عندما يلتقي مع باريس سان جيرمان في إطار منافسات دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا.

يعد فريق باريس سان جيرمان خصماً قوياً أمام صلاح، خاصةً وأنه سبق له مواجهته مرتين سابقاً، حيث فشل في التسجيل أو تقديم أي تمريرات حاسمة ضد الفريق الفرنسي.

وفيما يلي، نستعرض أداء صلاح في مواجهاته السابقة مع الأندية الفرنسية:

سجل محمد صلاح ضد الأندية الفرنسية

خاض محمد صلاح 7 مباريات ضد الأندية الفرنسية، تمكن خلالها من تسجيل 3 أهداف دون أن يصنع أي تمريرات حاسمة، مسجلاً 4 انتصارات مقابل 3 هزائم قبل مواجهة باريس سان جيرمان اليوم.

كانت أولى تجاربه مع الأندية الفرنسية عندما لعب لصالح روما الإيطالي، حيث واجه أولمبيك ليون في دور الـ16 من الدوري الأوروبي لموسم 2016-2017. في المباراة الأولى، سجل صلاح هدفاً لفريقه في خسارة 2-4، بينما غاب عن المساهمة في فوز روما 1-2 في الإياب، ليودع النادي الإيطالي المنافسات الأوروبية قبل انتقاله إلى ليفربول.

ثم جاءت المواجهة الثانية في موسم 2018-2019 بدوري أبطال أوروبا، حيث التقى ليفربول مع باريس سان جيرمان في مرحلة المجموعات، ولكن صلاح لم يتمكن من ترك بصمته في تلك المباراة أيضاً.