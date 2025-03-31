عقد كبير.. آخر مستجدات تجديد محمد صلاح مع ليفربول

كتب- محمد عبدالهادي:

يستمر الحديث عن مصير محمد صلاح، هو الأبرز في الوسط الرياضي العالمي بالفترة الأخيرة، وذلك بعد وقوعه في خانة المصير المجهول لعدم توصله مع الريدز لاتفاق جديد حول مستقبله.

وينتهي تعاقد صلاح مع ليفربول بنهاية الموسم الجاري، ويحق له التوقيع والرحيل لأي فريق بعد شهرين فقط، أي مع ختام الموسم بالدوري الإنجليزي.

آخر مستجدات مصير محمد صلاح مع ليفربول

كشف الصحفي الإيطالي فابريزو رومانو، المتخصص في انتقالات اللاعبين حول اللاعب، التي أبرزتها شبكة "GIVEMESPORT"، فإن موقف الثلاثي محمد صلاح وأرنولد وفان دايك يمثلون ضغط هائل على النادي.

وقال: " ليفربول يستعد لتعرضه لضربة قوية برحيل لاعبه ألكسندر أرنولد مجانًا لريال مدريد في نهاية الموسم، بسبب رحيله بدون مقابل".

وواصل: " محمد صلاح وفان دايك كل منهم يسير في مفاوضاته الخاصة، ولكن مفاوضات أرنولد مع ريال مدريد لن تؤثر عليهما".

وأختتم: "ليفربول سيعمل على استمرار الثنائي صلاح وفان دايك، خوفًا من موقف الفريق بالموسم الجديد في حال رحيل 3 لاعبين أساسيين من صفوفه، وإدارة النادي ستبذل قصاري جهدها لتوقيع عقد جديد معهم خاصة مع اقتراب نهاية مسيرتهم وسيكون آخر عقد كبير لهما".