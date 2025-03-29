كتب - يوسف محمد:

كشفت تقارير صحفية اليوم السبت، عن وجود رغبة من قبل إدارة فريق مانشستر سيتي الإنجليزي لتدعيم صفوف الفريق، بضم اللاعب هوجو لارسون قادما من فريق آينتراخت فرانكفورت الإنجليزي.

وذكرت شبكة "سكاي سبورتس" البريطانية، أن مان سيتي الإنجليزي قام بإبلاغ إدارة فرانكفورت الألماني، برغبته في ضم هوجو لارسون لتدعيم صفوف الفريق خلال الفترة المقبلة.

وأشارت الشبكة، أن قيمة صفقة انتقال لارسون من آينتراخت فرانكفورت إلى مان سيتي، يمكن أن تصل إلى 60 مليون يورو.

وأكدت الشبكة ذاتها، أن هناك العديد من الأندية الأوروبية الأخرى، التي تراقب اللاعب لضمه في الانتقالات الصيفية المقبلة، بخلاف فريق مان سيتي، مثل أرسنال، ليفربول وتوتنهام.

وكان اللاعب صاحب ال 20 عاما انضم إلى فرانكفورت، في 2023 قادما من فريق مالمو السويدي مقابل 9 مليون يورو فقط.

ويذكر أن فريق مان سيتي، كان قد تعاقد مع النجم المصري عمر مرموش خلال فترة الانتقالات الشتوية الماضية قادما من فريق فرانكفورت أيضًا، في صفقة وصلت قيمتها إلى 75 مليون يورو، بالإضافة إلى 5 مليون متغيرات.

أقرأ أيضًا:

خاميس رودريجيز: استبعاد ليون المكسيكي من مونديال الأندية ظلم فادح.. وفيفا السبب

الزمالك يفقد خدمات بنتايج في رحلة جنوب أفريقيا.. التفاصيل كاملة