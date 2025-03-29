مدرب الهلال السعودي يوافق على تدريب البرازيل

كتب ـ مصطفى الجريتلي:

كشف الصحفي الإيطالي المتخصص في ملف الانتقالات، فابريزيو رومانو، عن موقف المدير الفني البرتغالي لفريق الهلال السعودي جيسوس من العرض المقدم له لتدريب المنتخب البرازيلي.

وأشار فابريزيو رومانو، عبر حسابه بمنصة إكس، اليوم السبت، إلى أن جيسوس قد أخطر الاتحاد البرازيلي بموافقته على تدريب منتخب بلادهم خلفًا للمُقال دوريفال جونيور، والذي رحل عن مهمته بعد الخسارة المدوية أمام الأرجنتين برباعية.

وكان دوريفال جونيو قد تولى قيادة منتخب البرازيل في يناير 2024 ليخوض معه 16 مباراة فاز خلالها بـ 7 مباريات وتعادل في 6 وخسر بـ 3.

ويحتل منتخب البرازيل المركز الرابع بجدول ترتيب مجموعته بتصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة لكأس العالم برصيد 21 نقطة بفارق الأهداف عن منتخب أوروجواي صاحب المركز الثالث وكذلك عن باراجواي صاحب المركز الخامس.

ويحتل فريق الهلال المركز الثاني بجدول ترتيب الدوري السعودي برصيد 57 نقطة بفارق 4 نقاط عن الاتحاد المتصدر.

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