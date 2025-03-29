5 نجوم حرموا من تمثيل منتخب بلادهم

كتبت-هند عواد:

منذ بداية مسيرة لاعب كرة القدم، يعد ارتداء قميص منتخب بلاده الحلم الأكبر، وعلى الرغم من ذلك يوجد نجوم تم حرمانهم من تمثيل منتخبهم الوطني.

من ضمن اللاعبين الذين امتلكوا مسيرة حافلة ولم يحظى بشرف تمثيل منتخب بلاده، الإسباني ميكيل أرتيتا لاعب إيفرتون وأرسنال السابق ومدرب الأخير الحالي.

ولقى الإسباني جابي قائد أتلتيكو مدريد السابق نفس المصير، كذلك باولو دي كانيو لاعب وست هام يونايتد، الذي لعب لأكثر من ناد مثل لاتسيو ويوفنتوس ونابولي وإنتر ميلان، فلم يلعب مع إيطاليا سوى في صفوف منتخب تحت 21 عاما.

وخاض مارك نوبل لاعب وست هام يونايتد، 20 مباراة مع منتخب إنجلترا تحت 21 عاما، لكنه لم يسبق له أن يرتدي قميص المنتخب الأول.

اللاعب السادس الذي تم حرمانه من تمثيل منتخب بلاده هو جومو سونو، المعروف بـ"الأمير الأسود لكرة القدم في جنوب أفريقيا"، ويعد أحد أفضل اللاعبين الأفارقة على مر العصور، إلا أن بداية مسيرته مع أورلاندو بايرتس، تزامنت مع فترة الفصل العنصري في البلاد.

وكانت جنوب أفريقيا محظورة من الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، بسبب الفصل العنصري، لذلك على الرغم من مسيرته مع الأندية، إلا أنه لم يمثل منتخب بلاده في أي تجمع قاري أو دولي.

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