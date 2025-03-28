برشلونة يعلن تفاصيل إصابة داني أولمو لاعب الفريق

كتب - يوسف محمد:

أعلن نادي برشلونة الإسباني تفاصيل الإصابة، التي تعرض لها لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي داني أولمو، خلال مباراة أوساسونا أمس.

وذكر نادي برشلونة في بيان رسمي، أن الفحوصات الطبية التي أجراها اللاعب، أثبتت إصابته في العضلة المقربة اليمنى.

وأشار النادي في بيانه، أن مدة غياب اللاعب عن الملاعب سوف تصل إلى 3 أسابيع.

وكان فريق برشلونة، تمكن أمس من تحقيق الفوز على حساب نظيره أوساسونا، بنتيجة ثلاثة أهداف دون مقابل، في اللقاء المؤجل بين الفريقين من الأسبوع ال 27 بالدوري الإسباني.

وتعرض داني أولمو للإصابة أمس الخميس، خلال مباراة فريقه أمام أوساسونا، مما أدى إلى خروجه في الدقيقة 28 من عمر المباراة.

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