بعد إسنادها لمصر.. كل ما تريد معرفته عن بطولة كأس الأمم الأفريقية تحت 20 عاما

كتب - محمد القرش:

وافقت وزارة الشباب والرياضة المصرية بقيادة، أشرف صبحي، استضافة بطولة كأس العالم للشباب تحت 20 عاما، بعد إسناد البطولة من قبل الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" لمصر.

أبرز المعلومات عن كأس الأمم الأفريقية تحت 20 عاما

ومن المقرر أن تقام البطولة في الفترة من 27 أبريل 2025 حتى 18 مايو من نفس العام بمشاركة 12 منتخبا، حيث يتأهل منتخبات المربع الذهبي إلى كأس العالم 2025 المقام في تشيلي.

وبدأت بطولة أفريقيا للشباب من أجل تحديد المنتخبات المتأهله إلى كأس العالم، وفي عام 1991 أصبحت بطولة لها جائزة خاصة ويشارك فيها 8 منتخبات، إذ تم تغيير المسمى الخاص بها إلى "كأس الأمم الأفريقية تحت 20 عاما" في عام 2015.

تاريخ منتخب مصر في بطولة أفريقيا للشباب

سبق أن حقق منتخب مصر بطولة كأس الأمم الأفريقية تحت 20 عاما في 4 مناسبات، (1981، 1991، 2003 و2013)، والمركز الثاني في عام 2005، والثالث في 3 نسخ (1993، 2001 و2011).

مجموعات كأس الأمم تحت 20 عاما

المجموعة الأولى: الكونغو الديمقراطية - كوت ديفوار - غانا - تنزانيا - أفريقيا الوسطى.

المجموعة الثانية: مصر - المغرب - نيجيريا - جنوب أفريقيا.

المجموعة الثالثة: كينيا - السنغال - سيراليون - زامبيا.

ويتأهل المتصدر والوصيف من كل مجموعة أفضل منتخبين أصحاب المركز الثالث إلى دور ربع النهائي، ثم تتأهل منتخبات المربع الذهبي إلى كأس العالم للشباب مباشرة.