"تدخل علي بحذاء به مسامير".. رونالدو "الظاهرة" يحكي معاناته مع الإصابات

كتبت-هند عواد:

تحدث الأسطورة البرازيلية رونالدو نازاريو الملقب بـ"الظاهرة"، عن أصعب الإصابات التي تعرض لها طوال مسيرته.

وقال رونالدو في تصريحات نقلتها صحيفة "ماركا" الإسبانية: "في مباراة ودية بين بنفيكا وكروزيرو تعرضت لأعنف تدخل في حياتي، المنافس كان يرتدي حذاء به مسامير من الألمنيوم بقياس 21 في الخلف و19 في الأمام، وعادة ما يرتدي المهاجمون مسامير بقياس 9 أو 11 فقط. كان يبدو كرجل آلي في نفق اللاعبين. كان ذلك التدخل الأكثر عنفا في حياتي، جعلني أبكي ليس من الألم فقط، بل من الخوف على مسيرتي ومستقبلي".

وأضاف: "في بطولة كأس العالم 1998 شعرت بألم طفيف في الأوتار لكنني أكملت البطولة وشعرت أنه أمر طبيعي، وفي العالم التالي بدأت الإصابة تتفاقم، حتى تمزق الوتر جزئيا أثناء وجودي مع إنتر ميلان".

وأوضح: "ارتكبت خطأ حين قمنا بخياطة الوتر جزئيا فقط. لم يكن أحد يتوقع أنه سيتمزق تماما بعد ستة أشه،. شعرت وقتها وكأنني تلقيت رصاصة. لم أبكِ من الألم، بل من الخوف، سألت نفسي: ماذا يحدث لي؟ هل انتهت حياتي؟".

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