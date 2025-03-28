الدوري الإنجليزي يكشف عن أفضل 10 لاعبين في موسم 2024/25

كتب - محمد القرش:

كشف الحساب الرسمي للدوري الإنجليزي عبر منصة "إنستجرام" أفضل 10 لاعبين في البريميرليج بموسم 2024/25 الجاري.

وتصدر نجم ليفربول ومنتخب مصر، محمد صلاح، القائمة متفوقا على ماتيوس كونيا مهاجم ولفرهامبتون.

أفضل 10 لاعبين في الدوري الإنجليزي

1. محمد صلاح (ليفربول)

2. ماتيوس كونيا (ولفرهامبتون)

3. فان دايك (ليفربول)

4. كول بالمر (تشيلسي)

5. ألكسندر أرنولد (ليفربول)

6. جفارديول (مانشستر سيتي)

7. ألكسندر إيزاك (نيوكاسل يونايتد)

8. سون هيونج مين (توتنهام)

9. برونو فيرنانديز (مانشستر يونايتد)

10. جيمس ماديسون (توتنهام)

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