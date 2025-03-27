بسبب مشروب طاقة.. حارس ميسي يتحدى ملاكم بنزال في الحلبة

كتب- محمد عبدالهادي:

أشعل الحارس الشخصي للأرجنتيني ليونيل ميسي، ياسين تشويكو، موجة جديدة من الجدل بعد توجيه رسالة تحدي للملاكم والمؤثر الأمريكي لوجان بول، بنزال بينهما على حلبة الملاكمة.

جاء ذلك التحدي بينهم ردًا على النزاع القضائي الذي نشب بين النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي والملاكم الأمريكي بول بشأن مشروبات الطاقة الخاصة بهما، حيث وجه بول اتهام ضد ميسي بتقليد المشروب الذي يمتلكه الأرجنتيني "Mas+" بنسخ منتجه "Prime" التابع للملاكم بول.

ميسي لم يرد علي اتهامات بول، ولكن مصارعه الشخصي أقحم نفسه في هذه الأزمة بالرد من خلال طريقته الخاصة مشيرًا إلى استعداده لمواجهة لوجان بول في نزال خاص.

حيث نشر تشويكو فيديو عبر منصة "إكس"، قال فيه: "ليو لا يعرف من هو هذا الشخص، لذا إذا كان لوجان يريد الدخول في نزال، يمكنه مواجهة شخص آخر مثلي، وليس لاعب كرة قدم".

وفي فيديو آخر نشره عبر حسابه على "إنستجرام"، وجه تشويكو رسالة جديدة إلى لوجان بول، حيث قال: "أنا أنشر هذا الفيديو لأن العديد من الناس يتوقفون لي في الشارع ويبعثون لي رسائل حول هذه المواجهة، لم يعد هناك مجال للرجوع، لا مفر، دعنا نخوض هذه المعركة من أجل الجمهور."