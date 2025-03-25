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تغيير وحيد.. تشكيل منتخب مصر لمواجهة سيراليون

07:57 م الثلاثاء 25 مارس 2025
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كتبت-هند عواد:

أعلن حسام حسن المدير الفني لمنتخب مصر الأول لكرة القدم، تشكيلته لخوض مباراة سيراليون، مساء اليوم الثلاثاء، في إطار منافسات الجولة السادسة من تصفيات كأس العالم 2026.

وأجرى حسام حسن تغييرا وحيدا على تشكيلة منتخب مصر لمواجهة سيراليون عن المباراة السابقة ضد إثيوبيا، بالدفع بمصطفى محمد بدلا من أسامة فيصل.

وجاء تشكيل منتخب مصر لمواجهة سيراليون كالآتي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي
خط الدفاع: محمد هاني - رامي ربيعة - محمد عبد المنعم
خط الوسط: أحمد نبيل كوكا - مروان عطية - محمود تريزيجيه - زيزو
خط الهجوم : عمر مرموش - محمد صلاح - مصطفى محمد

ويواجه منتخب مصر نظيره سيراليون، في التاسعة والنصف مساء اليوم، على ستاد القاهرة الدولي.

ويتصدر منتخب مصر المجموعة الأولى، برصيد 13 نقطة، يليه في الترتيب بوركينا فاسو برصيد 11 نقطة، ثم سيراليون في المركز الثالث برصيد 8 نقاط.

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الموعد والقناة الناقلة لمباراة منتخب مصر أمام سيراليون في تصفيات كأس العالم 2026

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