لم يتفقا بعد.. أسطورة ليفربول يثير الجدل عن مستقبل محمد صلاح

كتب- محمد عبدالهادي:

أثار مايكل أوين مهاجم فريق ليفربول السابق، الجدل حول مستقبل النجم المصري محمد صلاح مع الريدز، وذلك مع اقتراب نهاية تعاقده بنهاية الموسم الجاري.

ويتصدر صلاح حديث الوسط الرياضي العالمي في الفترة الماضية، بسبب عدم توصله لاتفاق مع ليفربول لاستمراره مع تبقي أيام لنهاية تعاقده وامكانية رحيله مجانًا.

في هذا السياق تحدث أسطورة ليفربول السابق في تصريحات لصحيفة "TalkSport" البريطانية وقال: " محمد صلاح لاعب محترف للغاية ويتمتع بلياقه بدنية عالية، لذلك يعطيك الطمأنينة عن استمرار تألقه بعد 3 سنوات أو 4".

وتابع: " أري أن ليفربول عليه التجديد لمحمد صلاح حتي لو سيقوم بخرق القواعد، لأن الفريق لن يكون جيد بدونه، ولا يمكنك المخاطرة بمستقبل النادي".

وواصل تصريحاته: " حتي لو فكر ليفربول في التعاقد مع بديل، فسيكلفه هذا أموالاً طائلة لأنك ستتحمل راتبه ورسوم انتقاله، أما صلاح فلن تتحمل سوي راتبه فقط".

وأختتم: " إذا كنت في إدارة ليفربول فسأقوم بكل شيئ لإستمرار محمد صلاح، ولكن ما أعرفه من داخل النادي حتي الأن أن الطرفان ما زالا بعيدين ولم يتفقا بعد".