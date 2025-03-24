المستشار الفني لمنتخب غانا "لمصراوي": مصر دولة كروية عظيمة وأتمنى تأهلها لكأس العالم

كتب - محمد القرش:

تولى المدير الفني السابق لمنتخب الكاميرون، وينفريد شايفر، منصب المستشار الفني لمنتخب غاناـ بعد غياب البلاك ستارز عن نغمة الانتصارات.

وقال شايفر في تصريحات خاصة "لمصراوي": "بالطبع مدرب غانا أوتو أدو جيد، وأحاول دعمه بخبرتي".

وأضاف: "لدينا لاعبون رائعون، لقد أجريتُ العديد من النقاشات لبناء فريق بعقلية انتصارية، وقال لي أحد اللاعبين: "سنلعب من أجلنا، ومن أجل الوطن".

وعن توقعاته للمتأهلين لكأس العالم: "أتمنى أن تتأهل غانا والكاميرون والمغرب ومصر إلى كأس العالم 2026، من يستطيع غيرهم؟، لا أستطيع الجزم، وآمل أن يشاركوا في بطولةٍ كبرى".

وأوضح: "مصر دولة كروية عظيمة في أفريقيا، ولديهم ما يلزم ليكونوا أبطالًا، لذلك أقول لهم استمروا".

واختتم بطل كأس الأمم الأفريقية مع الكاميرون 2002: "أحزن كثيرًا عندما أتذكر مشاركتنا في كأس العالم 2002، لقد حرم وزير الرياضة هذا الفريق العظيم من كل الفرص التي كان يطمح إليها، وكان بإمكانه أن يجعل وطنه فخورًا".

يُذكر أن منتخب غانا يتصدر المجموعة التاسعة في التصفيات المؤهلة لكأس العالم برصيد 12 نقطة من 5 مباريات.