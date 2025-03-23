كريستيانو رونالدو يهدر ركلة جزاء للبرتغال ضد الدنمارك (فيديو)

كتب - محمد الميموني:

يواجه المنتخب البرتغالي نظيره الدنماركي اليوم الأحد 23 مارس، ضمن منافسات إياب ربع نهائي بطولة دوري الأمم الأوروبية لموسم 2024/25.

وأهدر هداف فريق النصر السعودي ومنتخب البرتغال، كريستيانو رونالدو، ركلة جزاء تصدى لها شمايكل حارس الدنمارك في الدقيقة 6 من زمن شوط المباراة الأول.

وانتهى الشوط الأول بتقدم البرتغال بهدف نظيف سجله يواكيم أندرسن في مرماه بالدقيقة 38.

وكان لقاء الذهاب انتهى بفوز منتخب الدنمارك بهدف نظيف ضد البرتغال على ملعب استاد باركن.