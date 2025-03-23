نجم ليفربول السابق: هاري كين يمكنه التفوق على محمد صلاح في سباق الكرة الذهبية

كتب - يوسف محمد:

أكد إيميل هيسكي لاعب فريق ليفربول الإنجليزي، على أن مواطنه هاري كين لاعب فريق بايرن ميونخ الإنجليزي، يمكنه التفوق على محمد صلاح في سباق الكرة الذهبية.

وقال هيسكي، عبر صحيفة "مترو الإنجليزية": "تتويج هاري كين بالدوري الإنجليزي سيجعله يقترب من التتويج بالكرة الذهبية لأفضل لاعب في العالم".

وأضاف: "محمد صلاح لن يتوج بالكرة الذهبية، خاصة بعد توديع فريق ليفربول بطولة دوري أبطال أوروبا على حساب باريس سان جيرمان".

وتابع: "يجب علينا الانتظار، ما إذا كان سيتمكن هاري كين من حصد الكرة الذهبية وجعل الأمور في صالحه خلال الفترة المقبلة، لكنني متأكد من أنه سيكون في المنافسة على الجائزة".

واختتم هيسكي تصريحاته: "تتويج بايرن ميونخ بالدوري الألماني ولقب دوري أبطال أوروبا، سيجعله بالتأكيد منافسا على جائزة الكرة الذهبية".

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