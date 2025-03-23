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"ليس كلاعب".. تقرير يكشف رغبة كريم بنزيما في العودة لصفوف ريال مدريد

03:03 م الأحد 23 مارس 2025
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  • عرض 10 صورة
    كريم بنزيما
  • عرض 10 صورة
    كريم بنزيما
  • عرض 10 صورة
    كريم بنزيما لاعب اتحاد جدة
  • عرض 10 صورة
    كريم بنزيما
  • عرض 10 صورة
    كريم بنزيما
  • عرض 10 صورة
    كريم بنزيما
  • عرض 10 صورة
    كريم بنزيما لاعب الاتحاد السعودي
  • عرض 10 صورة
    كريم بنزيما
  • عرض 10 صورة
    كريم بنزيما لاعب اتحاد جدة السعودي
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كتب ـ مصطفى الجريتلي:

كشف تقرير عن رغبة النجم الفرنسي بصفوف اتحاد جدة السعودي، كريم بنزيما في العودة لناديه السابق ريال مدريد الإسباني.

وذكرت صحيفة "ريليفو" الإسبانية، عبر تقرير لها اليوم الأحد، أن كريم بنزيما يرغب في العودة إلى ريال مدريد ضمن الطاقم التدريبي للنادي؛ إذ لديه رغبة كبيرة في دخول مجال التدريب عقب الاعتزال.

وكان كريم بنزيما قد رحلّ عن صفوف ريال مدريد في موسم 2023ـ/2024 لينضم لصفوف اتحاد جدة بعد قرابة 14 عاماً داخل النادي الملكي.

وشارك بنزيما صاحب الـ 37 عاماً بقميص الاتحاد منذ قدومه بـ 53 مباراة سجل خلالها 31 هدفًا وصنع 16 هدفًا.

وخاض في المقابل كريم بنزيما مع نادي ريال مدريد 648 مباراة سجل خلالها 354 هدف وصنع 151 هدف.

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كريم بنزيما ريال مدريد اتحاد جدة الدوري السعودي
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