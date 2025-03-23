مصر في القائمة.. أكثر الدول الأفريقية تأهلا لكأس العالم عبر التاريخ

كتب - محمد القرش:

انتصفت مواجهات تصفيات أفريقيا المؤهلة إلى كأس العالم للأندية 2026، لكن لم يضمن أي منتخب حتى الآن التأهل إلى نهائيات البطولة الأقوى في تاريخ كرة القدم.

وكان نصيب منتخب الكاميرون في التأهل لكأس العالم من بين المنتخبات الأفريقية هو الأكثر، حيث استطاع الأسود غير المروضة التأهل في 8 مناسبات، متفوقا على المغرب وتونس ونيجيريا أصحاب الـ6 مشاركات.

الدول الأفريقية الأكثر تأهلا لكأس العالم

1.الكاميرون (8) - آخر تأهل 2022

2. المغرب - (6) - آخر تأهل 2022

3. تونس - (6) - آخر تأهل 2022

4. نيجيريا - (6) - آخر تأهل 2018

5. غانا - (4) - آخر تأهل 2022

6. الجزائر - (4) - آخر تأهل 2014

7. السنغال - (3) - آخر تأهل 2022

8. مصر - (3) - آخر تأهل 2018

9. كوت ديفوار - (3) - آخر تأهل 2014

10. جنوب إفريقيا - (3) - آخر تأهل 2010