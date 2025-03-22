تذكرتي تعلن فتح باب حجز التذاكر لمباراة مصر وسيراليون في تصفيات كأس العالم

كتب - يوسف محمد:

أعلنت شركة تذكرتي فتح باب حجز التذاكر لمباراة المنتخب الوطني، أمام نظيره منتخب سيراليون، في إطار التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم 2026.

ويلاقي منتخب مصر نظيره منتخب سيراليون، يوم الثلاثاء المقبل الموافق 25 مارس الجاري، في إطار منافسات الجولة السادسة بالتصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم 2026.

وكتب شركة تذكرتي، عبر حسابها الرسمي على موقع "فيس بوك" : "تم فتح باب الحجز لمباراة "مصر وسيراليون" ضمن التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم 2026".

وكان المنتخب المصري، تمكن من تحقيق الفوز على حساب نظيره إثيوبيا أمس، بنتيجة هدفين دون مقابل، في اللقاء الذي جمع بينهما، ضمن منافسات الجولة الخامسة بالتصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم.

ويذكر أن منتخب مصر يحتل صدارة ترتيب مجموعته، في التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم 2026 برصيد 13 نقطة جمعهم من 5 مباريات خاضهم بالتصفيات حتى الآن.

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