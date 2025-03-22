كتب - يوسف محمد:

تمكن نجم منتخب مصر محمد صلاح، من الانفراد بصدارة ترتيب هدافي التصفيات الأفريقية المؤهلة لبطولة كأس العالم 2026، بعد تسجيل هدف في مرمى إثيوبيا أمس.

وكان منتخب مصر حقق فوزا هاما على حساب نظيره الإثيوبي أمس، بنتيجة هدفين دون مقابل، في اللقاء الذي جمع بينهما، ضمن منافسات الجولة الخامسة بالتصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم 2026.

وبهدف صلاح في مرمى إثيوبيا أمس، جعله يحتل صدارة ترتيب هدافي التصفيات برصيد 6 أهداف، بعدما فض الشراكة مع الثلاثي "محمود تريزيجيه، منتخب مصر، بوانجا، الجابون، دونجا لاعب مالي"، أصحاب الـ 5 أهداف حتى الآن في التصفيات.

وجاء ترتيب هدافي التصفيات كالتالي

1- محمد صلاح، مصر، 6 أهداف.

2- تريزيجيه، مصر، 5 أهداف.

3- بوانجا، الجابون، 5 أهداف.

4- دومبيا، مالي، 5 أهداف.

5- جوردان أيو، غانا، 4 أهداف.

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