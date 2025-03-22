أرقام حسام حسن بعد الفوز على إثيوبيا في تصفيات كأس العالم

كتب ـ محمد الميموني:

حقق منتخب مصر الأول لكرة القدم الفوز السابع له تحت قيادة العميد حسام حسن المدير الفني للفراعنة، عقب انتصاره أمام إثيوبيا بهدفين دون رد خلال المباراة التي أقيمت أمس الجمعة ضمن منافسات الجولة الخامسة للمجموعة الأولي من التصفيات الأفريقية المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2026 .

وخاص حسام حسن كمدرب منذ توليه مهمة قيادة منتخب مصر في 6 فبراير 2024،بينما لعب 11 مباراة مع الفراعنة بواقع مباراتين وديتين و 9 مباريات رسمية حقق المنتخب خلالهما الفوز في 7 مباريات والتعادل في 3 والهزيمة في مباراة وحيدة.

ترتيب مجموعة مصر في التصفيات المؤهلة لكأس العالم

ويتصدر منتخب مصر حاليًا المجموعة الأولى في التصفيات برصيد 13 نقطة من 5 مباريات، حيث حقق 4 انتصارات وتعادل وحيد.

1- مصر 13 نقطة

2- بوركينا فاسو 8 نقاط

3- سيراليون 8 نقاط

4- غينيا بيساو 6 نقاط

5- إثيوبيا 3 نقاط

6- جيبوتي نقطة