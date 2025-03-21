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قنوات ناقلة وتشكيل متوقع.. كل ما تريد معرفته عن مباراة منتخب مصر وإثيوبيا

04:05 م الجمعة 21 مارس 2025

منتخب مصر

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كتب - محمد القرش:

يحل منتخب مصر ضيفا ثقيلا على منافسه الإثيوبي اليوم الجمعة، ضمن مواجهات الجولة الخامسة من تصفيات أفريقيا المؤهلة لكأس العالم 2026.

موعد مباراة مصر

وتبدأ المباراة في تمام الساعة الحادية عشر مساء بتوقيت مصر على ملعب العربي الزاولي بالدار البيضاء المغرب.

القنوات الناقلة لمباراة منتخب مصر

وأعلنت قنوات أون سبورت حصولها على حقوق البث التلفزيوني لجميع مباريات المنتخب المصري في التصفيات، بما في ذلك مباراتي إثيوبيا وسيراليون يومي 21 و25 مارس الجاري.

تشكيل منتخب مصر المتوقع

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: محمد عبد المنعم - رامي ربيعة - محمد هاني.

خط الوسط: محمود حسن تريزيجيه - حمدي فتحي - مروان عطية - زيزو.

خط الهجوم: عمر مرموش - محمد صلاح - مصطفى محمد.

ترتيب منتخب مصر وإثيوبيا

يحتل الفراعنة صدارة المجموعة الأولى برصيد 10 نقاط من 4 مباريات، بينما جاء إثيوبيا في المركز الخامس برصيد 3 نقاط.

طاقم حكام مباراة مصر وإثيوبيا

طاقم تحكيم من دولة موريشيوس، باتريس مياتزا حكم الساحة، ولويس كاوفيلت مساعد أول، وشاجي باديشيي مساعد ثاني، وكيرين يوكت حكم رابع.

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